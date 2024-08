Ana Patrícia e Duda vencem australianas e vão à final do vôlei de praia de Paris-2024

A dupla brasileira formada por Ana Patrícia e Duda se classificou para a final do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, ao vencer as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy por 2 sets a 1, nesta quinta-feira (8), nas semifinais.

A dupla número 1 do mundo venceu com parciais de 20-22, 21-15 e 15-12.

Sob a Torre Eiffel, no estádio especialmente preparado para os Jogos, as brasileiras começaram melhor, com jogadas rápidas, mas as australianas contra-atacaram com eficiência para empatar e vencer o primeiro set.