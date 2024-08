Blinken afirma que Netanyahu apoia plano dos EUA para uma trégua em Gaza

Durante sua nona visita à região desde o início da guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada em 7 de outubro devido a um grande ataque do movimento palestino, Blinken se reuniu com Netanyahu por três horas, bem como com o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o presidente israelense, Isaac Herzog.

"Em uma reunião muito construtiva com o primeiro-ministro Netanyahu hoje, ele me confirmou que Israel aceita a proposta de aproximação. Ele a apoia. Agora cabe ao Hamas fazer o mesmo", declarou Blinken.

Israel e Hamas afirmam há semanas que apoiam o plano de três fases proposto no final de maio pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mas o movimento islamista acusa os israelenses de terem acrescentado "novas condições".

"Eu diria ao Hamas e à sua liderança que, se realmente se preocupam com o povo palestino, que supostamente representam de certa forma, então devem dizer sim a este acordo e trabalhar em um entendimento claro sobre como implementá-lo", acrescentou Blinken.

"A única maneira, a mais rápida, a melhor e a mais eficaz de aliviar o terrível sofrimento dos palestinos causado pelo ataque do Hamas em 7 de outubro e pela guerra que se seguiu é implementar este acordo", ressaltou.

No ataque de 7 de outubro, milicianos islamistas do Hamas mataram 1.198 pessoas, na maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.