Blinken afirma que Israel aceitou plano para trégua em Gaza e pressiona Hamas para 'fazer o mesmo'

A chegada de Blinken a Israel coincidiu com um "atentado terrorista" que deixou um ferido leve em Tel Aviv no domingo, segundo a polícia israelense. Hamas e a Jihad Islâmica Palestina reivindicaram o ataque e ameaçaram realizar outros.

"Estamos trabalhando para garantir que não haja escalada, que não haja provocações, que não haja ações que possam nos afastar de concluir este acordo, ou que haja uma escalada em outros lugares", manifestou Blinken.

Além de pôr fim ao conflito em Gaza, os Estados Unidos esperam que um cessar-fogo contribua para evitar uma conflagração regional por um possível ataque do Irã e seus aliados contra Israel.

A República Islâmica ameaçou Israel após imputar a este o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em 31 de julho em Teerã, e a morte, no dia anterior, do chefe militar do movimento libanês Hezbollah, em um bombardeio reivindicado pelo Estado hebreu perto de Beirute.

No ataque de 7 de outubro, militantes islamistas do Hamas mataram 1.198 pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais israelenses.