México reforça segurança em Sinaloa após 10 assassinatos ligados à captura de Zambada

Dez pessoas, incluindo um suposto chefe do tráfico procurado pelos Estados Unidos, foram assassinadas em Sinaloa, no noroeste do México, em incidentes relacionados com a captura do narcotraficante Ismael "Mayo" Zambada, o que levou ao reforço da segurança na região com 600 militares.

Quatro dos homicídios ocorreram na sexta-feira passada e outros seis no sábado, detalhou nesta segunda-feira, em uma coletiva de imprensa, o governador do estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. O governador está no centro de uma polêmica após ter sido mencionado por Zambada nos acontecimentos que cercaram sua detenção nos Estados Unidos.

Os crimes estão relacionados "ao contexto que se desenvolveu após o dia 25 de julho, quando ocorreu a captura de dois membros de organizações criminosas", acrescentou o governador.