Netanyahu exige libertação do 'máximo de reféns vivos' durante 1ª fase do plano de trégua para Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira (19) que busca a libertação do "máximo de reféns vivos" durante a primeira etapa de um plano de três fases proposto pelos Estados Unidos para um cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza.

"Gostaria de enfatizar: os esforços para libertar o máximo reféns vivos durante a primeira fase do acordo", declarou Netanyahu em um vídeo divulgado por seu gabinete, após uma reunião do premiê com o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

O plano proposto no fim de maio pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prevê, na primeira fase, uma trégua de seis semanas acompanhada da retirada das tropas israelenses das áreas densamente povoadas de Gaza, bem como a libertação de parte dos 111 reféns sequestrados durante o ataque do Hamas em 7 de outubro que ainda permanecem na Faixa.