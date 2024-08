ONU denuncia violência 'inadmissível' contra trabalhadores humanitários

"Em Gaza, no Sudão e em muitos outros lugares, os trabalhadores humanitários são atacados, assassinados, feridos e sequestrados. Exigimos o fim da impunidade para que os responsáveis prestem contas à justiça", escreveu na rede social X o secretário-geral da ONU, António Guterres.

"2023 foi o ano mais letal para os trabalhadores humanitários já registrado. Homenageá-los no Dia Mundial da Ajuda Humanitária não é suficiente", insistiu.

Segundo a organização 'Aid Worker Security Database', 280 trabalhadores perderam a vida em 33 países no ano passado.

A cifra representa um aumento de 137% em relação a 2022 (118 assassinatos), aponta o OCHA em um comunicado que utiliza informações do Aid Worker Security Database, uma base de dados criada em 1997.

Mais da metade das mortes (163) foram registradas em Gaza durante os primeiros três meses da guerra entre Israel e Hamas, principalmente devido aos bombardeios aéreos.

- "Vergonhoso" -

Os conflitos no Sudão do Sul, palco de violência intercomunitária, e no Sudão, cenário de uma guerra sangrenta entre dois generais rivais desde abril de 2023, são os outros dois mais mortais para os trabalhadores humanitários, com 34 e 25 mortes, respectivamente.