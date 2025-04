Trump precisou de três meses para provar que inferno existe

A barricada erguida por Harvard nos últimos dias interrompeu a passividade esfuziante que envergonhava a liga americana de oito estelares universidades privadas. O país ainda convive, porém, com o risco da fuga de cérebros. Pesquisa feita pela revista Nature com 1.600 cientistas americanos em atividade acadêmica revela que 75% cogitam escapar do obscurantismo trumpista.

Trump não dispõe de um plano de ação. Tem apenas um slogan: Make America Great Again. A América cresce rumo às profundezas. O segundo reinado mal começou e o país já está muito abaixo da estaca zero. Trump desgoverna o país em zigue-zague. Decide uma coisa de manhã e o oposto à tarde. Resolve a crise anterior criando uma nova crise. O único empreendimento que cresce no país e a indústria da incerteza.

Muita gente evita dizer, talvez por pena, mas os Estados Unidos vivem o pior tipo de autocracia: o autoritarismo consentido. Durante a campanha, quando um tiro triscou em sua orelha, Trump disse: "Deus poupou minha vida por um motivo. Esse motivo foi salvar nosso país." No discurso da vitória, sinalizou o que estava por vir: "Os Estados Unidos nos deram um mandato poderoso e sem precedentes. Vou governar com um lema simples: promessas feitas, promessas mantidas."

Cumprindo o que havia prometido, Trump proporciona aos Estados Unidos um estilo autoritário de governo jamais visto nos quase 250 anos de história do país. Entrega uma rotina infernal em nome de Deus. Culpar a imprevidência divina seria mais cômodo. Mas o Todo-Poderoso é inocente.

Trump não virou autocrata pela força. Foi com a permissão do eleitorado que se tornou o único presidente da história americana condenado por dezenas de crimes e acusado de dezenas de outros. A maioria do eleitorado exerceu com a máxima plenitude o direito de construir o seu próprio caminho para o inferno.

Especulava-se há tanto tempo sobre a decadência da democracia nos Estados Unidos que os americanos acreditaram que o abismo, a exemplo do inferno da escatologia cristã, era mais uma ficção admonitória do que a realidade de uma crise terminal. Trump tornou a ficção real.