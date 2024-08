Panamá deporta primeiro grupo de migrantes detidos em Darién sob acordo com EUA

Icaza disse que "na sexta-feira ou no sábado" o próximo voo poderá partir no âmbito do memorando que o Panamá assinou com os Estados Unidos em 1º de julho, dia em que José Raúl Mulino tomou posse como novo presidente.

Com o acordo, Washington comprometeu-se a financiar com 6 milhões de dólares (32,5 milhões de reais) a deportação e expulsão do país centro-americano dos migrantes que atravessam Darién, a selva inóspita localizada na fronteira entre a Colômbia e o Panamá.

"O memorando abrange qualquer pessoa, não apenas os criminosos", disse a responsável de Segurança Interna dos Estados Unidos na América Central, Marlene Piñeiro, que testemunhou o processo de deportação juntamente com outras autoridades americanas e panamenhas.

"Além dos voos fretados, estamos apoiando com voos comerciais" para o retorno dos migrantes a seus países de origem, acrescentou.

- Fechar Darién -

O diretor do Serviço Nacional de Migração, Roger Mojica, indicou que "o processo de deportação inclui tanto as pessoas que tem antecedentes penais em seus países de origem como pessoas que entraram irregularmente no país".