Putin compara incursão ucraniana em Kursk a ataque sangrento de 2004

O presidente russo, Vladimir Putin, comparou a atual incursão ucraniana na região russa de Kursk a uma sangrenta tomada de reféns em uma escola em Beslan, no Cáucaso, nesta terça-feira (20), quando se completa 20 anos dessa tragédia.

"Assim como lutamos contra os terroristas, hoje devemos lutar contra aqueles que cometem crimes na região de Kursk, no Donbass, na Nova Rússia", declarou Putin à margem de uma visita a essa escola, segundo um vídeo publicado no Telegram.

O Donbass é uma região do leste da Ucrânia, em grande parte controlada pelas tropas russas. O termo "Nova Rússia" refere-se a um projeto de criação de um território russo no sul e leste da Ucrânia, onde as tropas russas concentram a ofensiva da intervenção militar lançada em fevereiro de 2022.