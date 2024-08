EUA apoia seu embaixador no México após críticas à reforma judicial

Dias atrás, Salazar estimou que a reforma "ameaça" a relação comercial entre os dois países e representa um "risco" para a democracia mexicana.

Tais afirmações levaram López Obrador a enviar uma nota diplomática em protesto contra a "declaração de ingerência" do embaixador e a colocar "em pausa" na terça-feira sua relação com Salazar e com a embaixada do Canadá, que também critica os planos do México.

A relação com Salazar "é boa, mas está em pausa", disse o mandatário de esquerda, explicando que não se trata de uma "pausa" na relação com o governo de Joe Biden, mas com a embaixada, até que confirmem "que vão respeitar a independência do México".

"Salazar e eu compartilhamos um profundo respeito pela soberania do México", respondeu Nichols, insistindo que os dois países "devem trabalhar juntos como parceiros e igualmente para promover a segurança e a prosperidade na América do Norte".

"Estamos sempre trabalhando com o máximo respeito pela soberania do México", afirmou Salazar em uma mensagem publicada na terça-feira no X.

O México é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos e ambos os países, junto com o Canadá, fazem parte do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).