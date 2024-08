Guatemala investiga denúncias de abusos contra crianças em seita judaica

As autoridades guatemaltecas investigam denúncias de possíveis abusos contra crianças na seita Lev Tahor, um grupo judaico ultraortodoxo também acusado de casamentos forçados e gravidez de adolescentes, conforme informou uma funcionária nesta segunda-feira (28).

Na sexta-feira, com uma ordem judicial, as autoridades tentaram verificar o estado dos menores, mas os membros da comunidade restringiram o acesso à sua propriedade localizada no município de Oratorio, cerca de 60 km a sudoeste da capital.

"Estamos muito preocupados com a situação dentro da comunidade", afirmou Lucrecia Prera, chefe da área de infância e adolescência da Procuradoria-Geral da Nação.