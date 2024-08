Wall Street fecha em baixa e Nvidia perde terreno após publicar resultados

Após a valorização recente dessas ações, "alguns [operadores] pensaram que talvez fosse a hora de vender um pouco" e realizar algum lucro, opinou Tom Cahill, analista da consultoria Ventura Wealth Management.

Outro protagonista do dia foi o conglomerado Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, que superou nesta quarta, por um momento, o trilhão de dólares (R$ 5,53 trilhões) de capitalização em Wall Street.

Assim, o grupo se torna o oitavo membro do seleto clube de empresas que superou este simbólico nível de capitalização na bolsa, e que também conta com mais seis companhias tecnológicas e a petrolífera saudita Saudi Aramco.

O impulso para superar essa capitalização veio do anúncio da cessão de cerca de de 1 bilhão de dólares (R$ 5,53 bilhões) de ações do Bank of America.

Por volta da 13h05 de Brasília, as ações da Berkshire subiam 0,84% e a empresa era avaliada em 1,001 trilhão de dólares em bolsa.

No entanto, os papéis da Berkshire Hathaway fecharam com valorização de 0,8% e sua capitalização ficou em 994 bilhões de dólares (R$ 5,497 trilhões) ao término do pregão.