A vida de Maria Callas, protagonista do novo filme de Larraín

Mas a história de amor termina em 1968, quando o empresário se casa com Jackie Kennedy, viúva do ex-presidente dos EUA John F. Kennedy.

- Adeus à ópera -

Três anos antes, em 1965, a diva havia se despedido da ópera. Em 20 de fevereiro daquele ano, ela triunfou em Paris com "Tosca". O jornalista da AFP relembra o fervor do público por uma cantora "mais sensível do que nunca". "Desde o momento em que ela apareceu no primeiro ato, usando um vestido rosa e coberta com um enorme lenço de tango, com os braços carregados de flores, os aplausos foram tão altos que abafaram a música e as primeiras frases ficaram inaudíveis", diz o cronista.

Mas em 29 de maio, a diva teve um colapso no final do terceiro ato de uma apresentação. Em 5 de julho, "apesar do conselho de seu médico", ela subiu ao palco pela última vez em Londres, diante da Rainha Elizabeth II.

- A volta -

Em 1973, ela embarca em uma última turnê internacional de recitais. Em Paris, "buquês de flores chovem no palco, acompanhados de ovações e gritos de 'Viva Maria'", mas os críticos são "menos entusiasmados". "Se a técnica e a musicalidade da voz não são questionadas, as notas altas são consideradas particularmente pesadas", relata a AFP.