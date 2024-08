Rede social X espera bloqueio 'em breve' no Brasil por ordem judicial

A rede social X, de propriedade do bilionário Elon Musk, afirmou nesta quinta-feira (29) que espera ser bloqueada no Brasil "em breve" por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na mais recente queda de braço entre a Justiça brasileira e o magnata.

"Em breve, esperamos que o Ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil - simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos", disse a rede social, anteriormente conhecida como Twitter, em um comunicado.

A publicação ocorre um dia após Moraes ameaçar suspender a rede social e instar Musk a indicar "em 24 horas o nome e qualificação do novo representante legal do X no Brasil".