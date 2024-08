Assim como os humanos, saguis chamam uns aos outros pelo nome

"Estamos muito interessados no comportamento social, porque acreditamos que foi essencialmente o que levou os humanos a serem tão especiais em comparação com outros animais", disse à AFP o principal autor do trabalho, David Omer.

"Não corremos rápido, não voamos, não nos destacamos em nada mais além de sermos sociais, e todos os nossos feitos como sociedade são nossos feitos sociais", assinalou.

Os saguis são animais ideais para estudar a evolução do comportamento social e a linguagem nos humanos, explicou, pois têm traços similares e vivem em pequenos grupos familiares monogâmicos de seis a oito indivíduos, que criam seus filhos de forma cooperativa.

Liderados pelo estudante de pós-graduação Guy Oren, os pesquisadores gravaram as conversas naturais entre pares de saguis separados por uma barreira visual, assim como as interações entre os micos e um sistema de informática que reproduzia chamadas pré-gravadas.

Eles descobriram que esses animais usam "chamadas phee" (vocalizações muito agudas, tão fortes quanto ferramentas elétricas) para se dirigir uns aos outros. Em particular, eram capazes de reconhecer quando tais chamadas eram dirigidas a eles e mais propensos a responder quando chamados por seu nome.

- Avanços no aprendizado de máquina -

Os dez saguis testados vinham de três famílias diferentes, e a pesquisa também revelou que os membros de um grupo familiar usavam as mesmas características de som para codificar diferentes nomes, de forma similar aos dialetos ou sotaques nos humanos. O mesmo valeu até mesmo para exemplares adultos sem vínculos sanguíneos, o que sugere que aprenderam de outros dentro do grupo familiar.