EUA insta Israel a não voltar atirar contra pessoal da ONU

"Esses incidentes não deveriam ocorrer. Israel deve assumir a responsabilidade por seus erros, mas também tomar medidas concretas para garantir que as (forças de defesa israelenses) não atirem novamente contra o pessoal da ONU", acrescentou.

Na quarta-feira, a ONU informou que um veículo blindado do Programa Mundial de Alimentos (PMA), claramente identificado e com as autorizações necessárias, havia sido atingido na véspera por 10 disparos israelenses, sem deixar vítimas, a poucos metros de um posto de controle em Wadi Gaza, no centro do território palestino.

O PMA, que denunciou a ação armada como "totalmente inaceitável", suspendeu desde então os deslocamentos de seu pessoal na Faixa de Gaza.

O Exército israelense indicou que o incidente está "em investigação" e assegurou que o governo está "comprometido em melhorar a coordenação com organismos humanitários".

