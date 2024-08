Google anuncia investimento de US$ 850 milhões em centro de dados no Uruguai

O centro de dados no Uruguai será o segundo da empresa na América do Sul, depois do de Quilicura, no Chile, inaugurado em 2015.

As negociações para a instalação dessa sede do gigante tecnológico norte-americano no Uruguai começaram em 2019, durante o governo do ex-presidente Tabaré Vázquez.

Em 2021, já sob a atual presidência de Luis Lacalle Pou, a empresa adquiriu o terreno de 30 hectares no departamento de Canelones onde pretende construir o centro.

Em novembro de 2023, o governo de Lacalle Pou confirmou que o Google tinha a intenção de avançar com o projeto, que a empresa finalmente anunciou nesta quinta-feira após obter neste ano as licenças ambientais necessárias.

A quantidade diária de água necessária para um centro de dados do Google gerou questionamentos de ambientalistas e acadêmicos no Uruguai, especialmente após a crise de abastecimento de água potável que a região metropolitana do país sofreu devido a uma seca histórica no ano passado.

O Google garantiu na quinta-feira que o novo centro de dados em Canelones utilizará "tecnologia de refrigeração por ar", seguindo uma "abordagem consciente do meio ambiente".