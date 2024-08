Ministro gera polêmica na Argentina ao rejeitar 'diversidade de identidades sexuais'

A Universidade de Buenos Aires (UBA) se somou nesta quinta-feira (29) ao repúdio de organizações de defesa dos direitos humanos e parlamentares opositores contra o ministro da Justiça argentino, Mariano Cúneo Libarona, após ele afirmar que o governo não apoia "identidades sexuais que não se alinham com a biologia".

"Nós rejeitamos a diversidade de identidades sexuais que não se alinham com a biologia, são invenções subjetivas", disse Cúneo Libarona na última terça-feira, durante uma exposição à comissão de Mulheres e Diversidade do Congresso, onde foi convocado para prestar contas sobre as políticas oficiais relacionadas ao tema.

A UBA, principal universidade da Argentina, publicou hoje um documento repudiando os comentários do ministro e afirmando que eles "desconhecem as bases legais e constitucionais" e "os direitos de todas as pessoas, sem distinção de gênero ou orientação sexual".