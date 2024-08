Putin irá em setembro para a Mongólia, em sua primeira viagem a um país-membro do TPI

A Mongólia assinou o Estatuto de Roma em 2000, antes de ratificá-lo em 2002.

Este estatuto determina que cada Estado-membro que tiver recebido uma solicitação a respeito "tomará imediatamente as medidas necessárias para a detenção" do indivíduo procurado e que este "será levado sem demora perante a autoridade judicial competente do Estado de detenção".

O TPI, com sede em Haia, emitiu, em março de 2023, uma ordem de prisão contra Putin, acusado de crimes de guerra pela "deportação" de crianças ucranianas nos territórios ocupados pela Rússia após o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O Kremlin sempre rejeitou firmemente estas acusações.

Putin se ausentou da cúpula dos BRICS na África do Sul em agosto de 2023 e da cúpula do G20 na Índia em setembro do mesmo ano.

Por outro lado, viajou para a China em maio, para a Coreia do Norte em junho e para o Azerbaijão em meados de agosto, países que não são membros do TPI.