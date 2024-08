Dezesseis palestinos morrem em dois dias de operação israelense na Cisjordânia

O rei Abdallah II, da Jordânia, destacou em conversa telefônica com o chefe de governo alemão, Olaf Scholz, a "necessidade" de conter os "ataques israelenses", e pediu um "apaziguamento global" na região, de acordo com seus serviços.

- Sem trégua em Gaza -

Na Faixa de Gaza, território governado pelo Hamas desde 2007, a Defesa Civil relatou oito mortos em novos bombardeios no norte. Uma fonte médica informou à AFP que três palestinos morreram em um ataque com drone no sul.

O Exército israelense afirmou ter atingido cerca de 40 "alvos terroristas" em Gaza nas últimas 24 horas e eliminado "dezenas de terroristas", um dos quais, segundo o comunicado, participou do ataque de 7 de outubro.

Em quase 11 meses, a guerra mergulhou os 2,4 milhões de habitantes de Gaza em uma situação humanitária catastrófica.

Autoridades israelenses aceitaram uma série de "pausas humanitárias" de três dias cada, de várias horas por dia, no centro, sul e norte da Faixa para uma campanha de vacinação infantil contra a poliomielite a partir do próximo domingo, informou hoje a Organização Mundial da Saúde (OMS).