Silêncio dos repressores dificulta a busca por desaparecidos no Chile

Quando o Estado chileno se propôs, no ano passado, a procurar os presos desaparecidos na ditadura, dificilmente poderia imaginar o muro com o qual se depararia: os "pactos de silêncio" que os responsáveis pelo destino de muitas vítimas ainda mantêm enquanto estão na prisão.

Em uma entrevista à AFP, o ministro da Justiça, Luis Cordero, explica que os acordos de encobrimento entre os repressores do regime de Augusto Pinochet - que morreu em 2006 sem ser julgado por seus crimes - são um dos obstáculos que as autoridades enfrentam para determinar o que aconteceu com pouco mais de 1.100 opositores à ditadura (1973-1990).

"Até hoje, na sociedade chilena, há pactos de silêncio e pactos de proteção" que beneficiam os responsáveis por esses crimes, diz Cordero.