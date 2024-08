Yan Couto é cortado e Dorival convoca William, do Cruzeiro, para Eliminatórias

O Brasil não poderá contar com o lateral-direito Yan Couto devido a lesão nos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai em setembro, informou nesta quinta-feira (30) o técnico da seleção brasileira Dorival Júnior.

"Tivemos um problema clínico com o atleta Yan, do Borussia Dortmund, por isso estamos convocando o William, do Cruzeiro de Belo Horizonte", disse o técnico em vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Yan Couto, de 22 anos, é o habitual substituto do capitão Danilo na lateral-direita da seleção, que precisa retomar o caminho das vitórias na estreia de Dorival nas eliminatórias.