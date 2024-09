Julgamento de Hunter Biden por evasão fiscal começa na Califórnia

O caso abordou o estilo de vida extravagante de Hunter Biden, o colapso de seu casamento e o uso intenso de crack.

Agora, um júri em Los Angeles ouvirá detalhes sórdidos da sua vida privada, sobre os quais a sua família, incluindo o presidente, já tem conhecimento há muito tempo.

"Eles querem confundi-lo porque esse é o único propósito", disse o advogado de Hunter Biden, Mark Geragos, durante uma audiência em agosto na qual acusou os promotores de tentar um "assassinato moral".

- "Tratamento favorecido" -

Sua defesa argumenta que a sonegação fiscal foi um descuido em meio a uma vida caótica, devido à dependência em drogas e ao trauma da perda do irmão, Beau, que morreu de tumor cerebral em 2015.

Mas depois Hunter Biden pagou os seus impostos, assim como as multas, e chegou a um entendimento com a Justiça para evitar a prisão, porém o acordo falhou no último minuto.