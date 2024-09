Órgão britânico anuncia investigação após reclamações sobre a venda de ingressos para a turnê do Oasis

O regulador da concorrência britânico anunciou, nesta quinta-feira (5), que estava abrindo uma investigação sobre a revendedora de ingressos Ticketmaster em relação à dinâmica de preços da turnê do Oasis, que deixou os fãs indignados.

A medida "segue as reclamações de fãs que relataram grandes problemas com a Ticketmaster" na venda de ingressos online para a turnê da banda no sábado, disse o órgão regulador, a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA), em um comunicado.

O órgão independente examinará "se os compradores receberam informações claras" e "se a lei de proteção ao consumidor foi violada" na venda de ingressos para shows em Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin em julho e agosto de 2025.