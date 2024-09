Polícia começa a liberar vias bloqueadas por caminhoneiros na Colômbia

A tropa de choque interveio pela primeira vez nesta quinta-feira para dispersar alguns dos bloqueios em Bogotá e seus arredores, no quarto dia de protestos dos caminhoneiros na Colômbia contra o aumento do preço do diesel.

Centenas de veículos de carga bloqueiam desde segunda-feira vias de acesso à capital e às principais cidades do país, em resposta a um aumento de cerca de 20% no valor do galão (3,8 litros) do combustível, para 2,7 dólares.

"Após a aprovação do governo federal, iniciamos a intervenção da polícia de Bogotá em cinco pontos críticos da cidade, para levantar os bloqueios", informou o prefeito Carlos Fernando Galán, na rede social X.