Agressão em SP era previsível e não fez cessar ataques entre candidatos

A cena é deprimente, mas era absolutamente previsível diante da baixaria que se tornou essa campanha.

A rejeição dos principais candidatos está nas alturas e, mesmo assim, eles não conseguem falar de propostas e deixar os ataques de lado. Marçal já bateu 44% de rejeição, superando os 37% de Boulos.

Logo após a briga, quando o debate retomou, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) perguntou ao candidato Guilherme Boulos (PSOL) se ele havia "cheirado" durante uma troca de perguntas e respostas - uma agressão gratuita, baseada numa fake news inventada por Marçal.

Durante o debate, Nunes e Boulos, que estão empaticamente tecnicamente na liderança, trocaram farpas o tempo todo.

Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) tentaram falar de propostas quando a palavra coube a elas, lamentando o baixo nível do debate entre os homens. Só que as duas pontuam muito baixo nas pesquisas, respectivamente, 8% e 3%.

Os líderes são Nunes, com 27%, Boulos, com 25%, e Marçal com 19%.