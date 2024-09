Ucrânia cancela trens de evacuação em Pokrovsk por razões de segurança

Tanto Mirongrad quanto Pokrovsk estão localizadas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

A Ukrzaliznitsia, a companhia ferroviária nacional, disse que o trem planejado partiria de Pavlograd, uma cidade 100 quilômetros a oeste de Pokrovsk.

O cancelamento não afeta os trens comuns. A empresa também especificou que os pontos de partida dos trens de evacuação irão variar devido a "protocolos de segurança".

Em abril de 2022, um bombardeio atribuído à Rússia atingiu a estação ferroviária de Kramatorsk, no leste do país, em um momento em que ali se encontravam 4.000 pessoas, no âmbito de uma evacuação. O ataque deixou mais de 60 mortos e 160 feridos.

A companhia ferroviária indicou que a partir de agora os cidadãos serão convidados a se reunirem em "alguns pontos seguros" e aconselhou que as pessoas que planejam sair se mantenham informadas por meio de um número de telefone de emergência.

Pokrovsk tinha cerca de 60.000 habitantes antes de a Rússia iniciar a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.