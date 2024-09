Ativista americana morre baleada durante manifestação na Cisjordânia

Por sua vez, Jalil al Haya, membro do comitê político do Hamas e radicado no Catar, considerou que se Washington "realmente" deseja alcançar um cessar-fogo, deveria "abandonar sua inclinação cega para com a ocupação sionista e exercer uma pressão real sobre [o primeiro-ministro israelense Benjamin] Netanyahu e seu governo".

No caso de Netanyahu, a pressão interna não parou de aumentar depois que as autoridades anunciaram no fim de semana que recuperaram os corpos de seis reféns em um túnel em Gaza.

O dirigente israelense, no entanto, permanece inflexível, reiterando que seu objetivo é destruir o Hamas, que governa Gaza desde 2007 e é considerado um movimento "terrorista" por Estados Unidos, Israel e União Europeia.

"Não há um acordo iminente", declarou à rede americana Fox News.

Entre outros pontos, as negociações enfrentam obstáculos na vontade de Netanyahu de manter suas tropas na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, o chamado corredor Filadélfia.

O Hamas exige a retirada total das tropas israelenses desta área e, nesta quinta-feira, afirmou que a postura do primeiro-ministro israelense "busca frustrar um acordo".