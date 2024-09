O mistério da menina que sumiu e reapareceu morta em sua cama 9 dias depois

Um crime que aconteceu em 2010 no México causou comoção do público, da polícia e teve um desfecho inesperado. Paulette Gebara Farah, uma menina com deficiência de 4 anos, desapareceu misteriosamente de seu quarto durante a noite. Como não conseguia andar sem ajuda, o caso era um mistério.

Quando aconteceu: Em março de 2010, na cidade de Huixquilucan de Degollado, no México. O caso ganhou tanta atenção que se tornou uma série chamada "A Busca", da Netflix.

O que aconteceu: Após o retorno de uma viagem com sua família (mãe, pai e a irmã mais velha, de sete anos), Paulette foi colocada para dormir em seu quarto. Na casa, além da família, moravam também duas babás que cuidavam das crianças. Na manhã seguinte, a menina tinha desaparecido.