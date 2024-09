Governo Lula enfrenta tempestade por acusações de assédio sexual contra ministro dos Direitos Humanos

Sua esposa, Edneia Carvalho, com quem tem uma filha de um ano, declarou no Instagram que as suspeitas contra seu marido são "injustas" e "absurdas".

A ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, de 40 anos, ainda não se pronunciou sobre o caso.

Liderança do novo ministério criado por Lula em seu terceiro mandato, Anielle é irmã de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018 em um crime que gerou indignação no mundo.

Em junho, a Polícia Federal recomendou o indiciamento de Juscelino Filho, ministro das Comunicações de Lula, por corrupção e associação criminosa.

Filho afirma inocência e até o momento não foi afastado do governo.

