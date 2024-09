Verão de 2024 foi o mais quente já registrado no hemisfério norte

As temperaturas médias mundiais durante os três meses do verão no hemisfério norte (junho, julho e agosto) foram as mais elevadas desde o início dos registros, superando o recorde estabelecido em 2023, anunciou nesta sexta-feira (6) o observatório europeu Copernicus.

"Nos últimos três meses, o planeta registrou os meses de junho e agosto mais quentes, o dia mais quente e o verão mais quente do hemisfério norte", afirmou Samantha Burgess, vice-diretora do serviço de mudança climática do Copernicus.

"Esta série de recordes aumenta a probabilidade de 2024 ser o ano mais quente já registrado", acrescentou, consequência de uma concentração maior de gases do efeito estufa na atmosfera, devido à atividade humana.