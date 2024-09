Cadeirada não é facada, e ganho de Marçal com exploração do caso é incerto

Cadeirada também não é tiro de sniper. Não gerou foto de sangue, como Trump, apesar de poder produzir imagem de tipoia ou gesso. Mas fica estranho alguém que levou uma multidão para escalar o pico dos Marins e criticar quem pediu para voltar por causa do mau tempo reclamar de tipoia ou gesso.

O ato de Datena está sendo compreendido por outra parte do eleitorado, que repudia a agressão física, mas entende que ele foi alvo de ataques muito baixos de Marçal. Há entre coordenadores de campanhas com os quais a coluna conversou logo após o debate a percepção de que ele pode, inclusive, ganhar votos ao invés de perder. A coluna falou com o apresentador e ele está tranquilo.

De acordo com o professor de Direito Eleitoral da FGV Fernando Neisser, mesmo com o ocorrido, o PSDB tem direito legal de ir aos próximos debates. Então, se Datena quiser, estará presente. Marçal pode tentar uma ordem judicial de restrição, mas vai ser difícil conseguir, dada a característica do caso.

Nisso, o prefeito Ricardo Nunes é quem deve estar mais preocupado com a possibilidade de Marçal tomar de volta parte dos votos do bolsonarismo que ele havia conseguido recuperar ao explorar o caso.

Não sabemos ainda qual rumo o eleitorado vai tomar diante do ocorrido, o jeito é esperar as próximas pesquisas. Por enquanto, o que é possível afirmar é que a cadeira lançada pelo apresentador contra o ex-coach venceu o debate. Pelo menos, do ponto de vista da superexposição.

Totalmente desconhecida antes de hoje, ela rodou o mundo e ganhou as manchetes de todos os veículos de comunicação no Brasil e está estampada em alguns da América do Sul, dos Estados Unidos e da Europa. Tornou-se meme, gif, está no TikTok, no Instagram, no YouTube. Já é o assunto mais falado desta eleição. Chamada de instrumento ditatorial por uns e de heroína paulistana por outros, nunca mais será a mesma depois desta noite.