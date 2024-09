Brasil estreia com derrota para Itália na Copa Davis; Bélgica, Espanha e EUA vencem

O Brasil estreou na Copa Davis com derrota nesta quarta-feira (11) para a Itália, atual campeã do torneio, com João Fonseca (N. 158) e Thiago Monteiro (N.76) perdendo seus jogos de simples para Matteo Berrettini (N.43) e Matteo Arnaldi (N.33), respectivamente.

Os brasileiros conseguiram somar um ponto, diminuindo para 2 a 1, no último confronto de duplas, em duelo equilibrado em que Marcelo Melo e Rafael Matos derrotaram Andrea Vavassori e Simone Bolelli no tie-break do terceiro set.

O Brasil precisa agora reagir contra Holanda e Bélgica, os outros integrantes do grupo A da competição, que também entraram em quadra pela primeira rodada nesta quarta-feira, com vitória dos belgas por 2-1.