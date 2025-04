Ser e Estar: Caminhos entre a favela e o asfalto

Por que isso importa? Porque a convivência transforma. A vivência ensina. E só com troca real a gente avança. Quando o morador da favela acessa oportunidades que antes estavam restritas ao "lado de lá", ele multiplica renda, segurança, educação. Mas o contrário também é verdadeiro: quando o asfalto se abre pra aprender com a inteligência coletiva das periferias, nasce inovação, nasce solução, nasce conexão com o que o Brasil é de verdade.

As favelas não são ilhas. São, muitas vezes, cidades informais dentro de outra cidade, cheias de saberes, histórias, contradições e talentos. Estar nesses territórios é oportunidade de se reeducar sobre o que é o Brasil. Quando marcas, instituições, universidades, empresas e pessoas aceitam estar aqui de verdade, não só com ações pontuais, mas com escuta e compromisso, tudo muda. E quando a gente da favela entende que ocupar espaços fora daqui é parte da missão, muda também.

A transformação não vai acontecer com muro, com medo, com distância. Vai acontecer com construção de laços firmes, com políticas públicas sérias, com investimentos conscientes, com presença — de corpo, de alma, de ideias. Não se trata de uma crença cega no poder da favela resolver tudo sozinha. Mas de uma certeza: quando se está junto de verdade, a mudança vem.

E é nisso que eu acredito. Que o "ser e estar" não é só sobre localização, é sobre intenção. E quando a favela e o asfalto se olham nos olhos, sem filtro, sem preconceito, com disposição pra somar, a cidade inteira ganha. Porque construir um país mais justo, mais próspero, mais plural exige mais do que projetos. Exige presença. Exige ser. E exige estar.