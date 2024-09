Derrotada pelo Paraguai, Seleção segue sem conseguir encontrar rumo

Tais palavras refletem o desconforto dos brasileiros, distanciados há anos da Seleção, que já foi motivo de orgulho, após uma nova decepção nas Eliminatórias.

A tranquilidade parecia se aproximar depois da vitória sobre o Equador (1 a 0) na última sexta-feira, em Curitiba. Mesmo com as vaias dos torcedores, o resultado encerrou uma série de quatro derrotas consecutivas na competição.

No estádio Defensores del Chaco, no entanto, as coisas voltaram a piorar: o Brasil não apenas teve seu pior primeiro tempo na era de Dorival, que começou em janeiro, mas também viu a torcida paraguaia gritar "olé".

- 'Mea culpa' -

Muito questionado pela pouca aplicação dos jogadores, a falta de ímpeto ofensivo, os planos táticos e as substituições, o treinador assumiu a responsabilidade pela derrota, a primeira desde que assumiu o cargo.

Apesar de ter subido uma posição na tabela das Eliminatórias, o Brasil está mais perto do lanterna do que do líder: é o quinto colocado com dez pontos em oito jogos.