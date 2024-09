Especialistas da ONU propõem adoção de sistema para rastrear minerais críticos

"Estabelecemos o painel em resposta aos apelos dos países em desenvolvimento, diante de sinais de que esta transição energética poderia reproduzir e amplificar antigas desigualdades", disse Guterres nesta quarta.

Ele também pediu que as recomendações sejam compartilhadas com os Estados-membros da ONU antes da COP29, conferência sobre mudança climática que será realizada em Baku, Azerbaijão, em novembro.

No relatório, os especialistas propõem sete princípios orientadores, entre os quais, colocar os direitos humanos no centro das cadeias produtivas, proteger a integridade do planeta e garantir que os benefícios sejam compartilhados com as comunidades.

De forma mais concreta, sugerem estabelecer um "quadro de rastreabilidade global, transparência e responsabilidade ao longo de toda a cadeia de valor dos minerais, desde a sua extração até a reciclagem".

Isso incluiria uma avaliação independente do desempenho ambiental e social das empresas envolvidas, verificando se respeitam os direitos humanos e trabalhistas, os níveis de gases de efeito estufa, entre outros.

Com este relatório, busca-se "inspirar o cuidado e a precaução para evitar os erros do passado, onde já estamos vendo conflitos devido à luta por esses recursos, especialmente no meu continente", afirmou a copresidente do comitê, Joyce Mxakato-Diseko, da África do Sul.