Nicarágua vai punir com prisão publicações contra o governo nas redes sociais

A Assembleia Nacional da Nicarágua aprovou nesta quarta-feira punir com até cinco anos de prisão os responsáveis por publicações nas redes sociais contra o governo do presidente Daniel Ortega, uma medida chamada de "lei da mordaça" por veículos opositores no exílio.

A nova lei pune com prisão e multas quem fizer (no país ou no exterior) publicações que causem "alarme, medo, pânico ou ansiedade" entre a população, anunciou o parlamento, controlado pelo governo

apg/fj/mar/lb