Partido islâmico de oposição lidera resultados das legislativas na Jordânia

Os islamistas tinham apenas 10 assentos dos 130 da legislatura anterior (e 16 nas eleições de 2016).

As eleições foram as primeiras na Jordânia desde a aprovação de uma nova lei em janeiro de 2022 que aumentou o número de assentos no Parlamento de 130 para 138, ampliou a cota reservada para mulheres e reduziu a idade mínima dos candidatos.

Vinte e sete mulheres foram eleitas neste pleito, marcado por uma forte abstenção, em um contexto de crise econômica e da guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

