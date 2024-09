Trump e Kamala retomam a campanha após debate acirrado

A vice-presidente e o ex-presidente participarão de maneira separada nesta quarta-feira em cerimônias de homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro, em particular em Nova York, antes da retomada das campanhas, concentradas no estados-pêndulo que decidirão o resultado das eleições presidenciais de 5 de novembro.

As pesquisas mais recentes mostram a vantagem da democrata na Carolina do Norte e na Pensilvânia e que o republicano lidera no Arizona e em Nevada.

- Defensiva -

Na Filadélfia, Kamala e Trump debateram as principais questões que preocupam os americanos a menos de dois meses das eleições, em particular o direito ao aborto, a imigração e a economia.

A vice-presidente, de 59 anos, levou o rival, de 78 anos, ao limite. Primeiro, ela mencionou as situações angustiantes das mulheres que vivem em estados que restringiram severamente o direito ao aborto.

Depois, ela ironizou os comícios de Trump e afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, "já estaria sentado em Kiev, olhando para o resto da Europa, começando pela Polônia" se Trump estivesse na Casa Branca.