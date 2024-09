Trump e Kamala respeitam trégua temporária por aniversário do 11/09

Os candidatos às eleições presidenciais dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, respeitaram nesta quarta-feira (11) uma trégua temporária para prestar homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001, um dia após um debate acirrado.

Kamala e Trump se cumprimentaram com um aperto de mãos sob o olhar do presidente Joe Biden em Manhattan, no local do World Trade Center, que foi completamente reconstruído. Essa foi uma imagem rara em um país profundamente dividido.

Em seguida, os três permaneceram imóveis e em silêncio enquanto começava a leitura dos nomes das quase 3 mil vítimas dos ataques jihadistas perpetrados pelo grupo Al Qaeda em 2001. O ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, também esteve presente no ato.