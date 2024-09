Brasil pede à UE que adie implementação da lei antidesmatamento

Por este motivo, "solicitamos que a União Europeia não implemente a EUDR a partir do final de 2024 e reavalie urgentemente a sua abordagem sobre o tema", segundo o documento.

No texto, as autoridades brasileiras consideram a EUDR como "um instrumento unilateral e punitivo que ignora as leis nacionais sobre combate ao desmatamento", considerando ainda que a legislação "tem aspectos extraterritoriais que contrariam o princípio da soberania".

A carta foi assinada por Fávaro e pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira.

- Contradição -

Para o secretário executivo da rede Observatório do Clima, Marcio Astrini, a carta brasileira é "triste, lamentável e assombrosa" porque "contradiz o discurso do próprio presidente" Luiz Inácio Lula da Silva.

"Não adianta nada se fazer discursos para acabar o desmatamento, se fazer discursos por uma pecuária sustentável, uma produção sustentável, se quando surge o mecanismo para que isso aconteça, você não realiza o mecanismo", disse este responsável do Observatório, que reúne uma centena de organizações ambientais e de pesquisa.