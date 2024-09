McLaren vai favorecer Norris na luta pelo título da F1

A McLaren vai privilegiar a partir de agora seu piloto britânico Lando Norris, atual segundo colocado no Mundial de Fórmula 1, atrás do holandês Max Verstappen, em detrimento do seu companheiro de equipe Oscar Piastri, decisão que o australiano disse apoiar.

"Egoisticamente falando, tenho de admitir que as ordens das equipes não são divertidas", declarou Piastri à imprensa nesta quinta-feira (12), na véspera dos treinos livres do Grande Prêmio do Azerbaijão.

"Mas estou ciente de que não se trata apenas de mim e estou feliz por desempenhar um papel coadjuvante nesta fase do campeonato", acrescentou o jovem australiano.