Suécia pagará até US$ 34 mil a imigrantes que queiram retornar para seus países

No mesmo mês, o governo anunciou que estima que o número de pessoas que deixam a Suécia deve ultrapassar o número de imigrantes em 2024, pela primeira vez em mais de 50 anos.

O primeiro-ministro Ulf Kristersson, de centro-direita, assumiu o poder em outubro de 2022, ao formar uma coalizão com o SD para chegar a um acordo sobre um programa que prevê uma redução acentuada da imigração.

A Suécia recebeu um grande número de imigrantes desde a década de 1990, sobretudo de pessoas procedentes de países em conflito, como a ex-Iugoslávia, Síria, Afeganistão, Somália, Irã, e Iraque.

Outros países europeus também oferecem subsídios como o incentivo ao retorno dos imigrantes.

A Dinamarca paga mais de US$ 15 mil por pessoa, em comparação com os cerca de US$ 1.400 na Noruega, US$ 2.800 na França e US$ 2 mil na Alemanha.

jll/po/gv/js/an/aa/yr/mvv