Tempestade tropical Francine avança pelo sul dos Estados Unidos

O Centro Nacional de Furacões mantém uma vigilância constante da tempestade, especialmente através do envio de aviões que sobrevoam seu centro.

De acordo com as previsões da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) no fim de maio, a temporada de furacões no Atlântico Norte (de junho a novembro) será especialmente turbulenta neste ano, principalmente pela temperatura elevada das águas dos oceanos.

2024 já foi marcado por três furacões, incluindo Beryl e Debby, que causaram dezenas de mortes no Caribe.

bur-la/rle/ube/db/nn/jb/aa

© Agence France-Presse