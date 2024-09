Ambientalista que lutava para fechar mineradora é enterrado em Honduras

O chefe de investigação criminal da polícia, comissário Eduardo Turcios, prometeu que serão feitos esforços para "esclarecer o assassinato" cometido por "pistoleiros experientes" e esclareceu que "não há detidos" no momento.

"Achamos que houve um planejamento prévio para realizar essa execução da forma como foi feita", disse o chefe policial.

A advogada Rita Romero, do comitê do qual López fazia parte, explicou à AFP que a luta contra a mineradora está chegando ao fim.

"Los Pinares tem que se retirar (...), há um decreto que proíbe a concessão de um novo contrato na área protegida (...), o contrato de concessão expirou em janeiro" passado, afirmou.

- "Possíveis retaliações" -

A representante em Honduras do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Isabel Albaladejo, pediu que o crime seja investigado "considerando" as "possíveis retaliações" contra López "por suas denúncias contra o prefeito [de Tocoa] Adán Fúnez, a quem pediu sua renúncia por supostos vínculos com o crime organizado".