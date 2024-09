Famoso ex-apresentador da BBC evita prisão após escândalo de pornografia infantil

O ex-apresentador poderia ser condenado a 10 anos de prisão. No entanto, o juiz do Tribunal de Westminster, em Londres, considerou os argumentos que destacaram seus problemas psicológicos e o "remorso sincero" manifestado pelo acusado.

O advogado de Huw Edwards, Philip Evans, disse que seu cliente reconheceu que as imagens são "repugnantes" e que estava "profundamente arrependido".

O ex-apresentador virou notícia em 2023, quando o tabloide The Sun noticiou que ele pagou a uma adolescente em troca de fotos sexuais, o que o levou a ser afastado pela BBC.

Segundo a investigação, Edwards entrou em contato via WhatsApp com um homem que lhe enviou 41 imagens de pornografia infantil entre dezembro de 2020 e agosto de 2021.

As imagens foram "claramente enviadas com o consentimento do Sr. Edwards", segundo a Promotoria.

O advogado de Edwards insistiu que seu cliente apenas recebeu as imagens, mas que nunca as compartilhou.