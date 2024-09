IA 'acelera a crise climática', afirma especialista

A inteligência artificial (IA) generativa consome "30 vezes mais energia" do que um buscador tradicional, alertou a pesquisadora Sasha Luccioni, que busca conscientizar sobre o impacto ambiental desta nova tecnologia.

Reconhecida pela revista americana Times em 2024 como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo sobre este tema, a canadense de origem russa vem tentando quantificar as emissões de carbono de programas como ChatGPT ou Midjourney há vários anos.

"Acho especialmente decepcionante que a IA generativa seja usada para pesquisar na internet", lamentou a pesquisadora, entrevistada pela AFP em Montreal, no âmbito da conferência ALL IN, dedicada à inteligência artificial.