Chefe de polícia de Calcutá demitido após feminicídio de médica

As autoridades indianas anunciaram na segunda-feira a demissão do chefe de polícia de Calcutá, um mês após o feminicídio de uma médica que provocou uma onda de indignação e protestos no país.

A capital do estado de Bengala Ocidental (nordeste) é cenário de manifestações diárias contra a violência de gênero, endêmica na Índia, após a descoberta, em 9 de agosto, do corpo da mulher de 31 anos no hospital público em que trabalhava.

A chefe do Executivo regional, Mamata Banerjee, anunciou a demissão do comandante da força de segurança e de dois funcionários de alto escalão da área da saúde, após uma reunião com um grupo de médicos, que exigem medidas de proteção.