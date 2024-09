Fazer o dinheiro chegar a países mais necessitados, meta do principal fundo climático

O GCF prometeu investir mais de 100 milhões de dólares (R$ 552 milhões) no próximo ano para ajudar os países do leste da África a lançar investimentos e desenvolver projetos climáticos.

Estes incluem o financiamento para fornecer energia solar fora da rede para comunidades rurais, aumentar a resiliência do setor agrícola e ajudar as instituições a terem acesso a mais financiamento no futuro.

"Precisamos ajustar nossos mecanismos para responder a reste tipo de países com uma capacidade institucional frágil", disse, insistindo na necessidade de que projetos cheguem às populações isoladas apesar da insegurança.

- Superar a burocracia -

O GCF foi financiado pela primeira vez por países ricos há uma década, quando o fundo era um componente-chave do histórico acordo climático de Paris de 2015.

Ele canaliza subvenções e empréstimos para projetos principalmente na África, na região da Ásia-Pacífico, na América Latina e no Caribe.