Geleiras desaparecem na Ásia Central carente de água

"Compartilhamos nossa água com nossos vizinhos rio abaixo", continua ela, referindo-se a Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão, países desérticos e pobres em água onde, por outro lado, vivem três quartos dos 80 milhões de habitantes da Ásia Central.

Além do aumento das temperaturas, as geleiras também estão ameaçadas pelo crescente interesse nos vastos recursos naturais da região, como o ouro, cuja extração com produtos químicos acelera o derretimento do gelo.

Tanto o Quirguistão quanto o Tadjiquistão intensificaram seus esforços para alertar sobre a catástrofe iminente e conseguiram que a ONU declarasse 2025 como "o ano da preservação das geleiras".

No ano passado, o presidente do Quirguistão, Sadir Japarov, disse que a área das geleiras da Ásia Central "cairá pela metade entre hoje e 2050 e desaparecerá completamente até 2100", de acordo com as últimas previsões.

Mas, advertiu, "na realidade, isso poderia acontecer de forma muito mais rápida".

bk/led/dbh/zm/jmo/aa